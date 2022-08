MotoGp, Martin ottimista: "Ho più fiducia e controllo nelle gare"

ROMA - "Quello che è cambiato nelle ultime gare è che ho capito meglio i limiti della nuova moto di quest'anno, sto iniziando a sfruttarla al meglio e mi sento molto meglio con la mano. Tutto questo mi ha dato più fiducia e controllo nelle gare". Jorge Martin ha parlato così, ai microfoni di "Motorsport", in vista della seconda parte di stagione in MotoGp, dopo una prima metà caratterizzata da alti e bassi. Il pilota spagnolo, in corsa con Enea Bastianini per la sella vacante nel team ufficiale Ducati, è al momento undicesimo in classifica piloti con 81 punti.