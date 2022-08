MotoGp, Marini: "Spielberg è uno dei miei tracciati preferiti"

Le parole di Bezzecchi

Anche Marco Bezzecchi ha parlato in vista della tappa in Austria: "Non vedo l’ora di tornare in pista in Austria,vedere e provare il nuovo layout del tracciato e continuare a fare chilometri e lavorare sulla nuova carena. Lo scorso anno abbiamo centrato un bel risultato qui, in una condizione davvero complicata da gestire, e speriamo invece in un meteo stabile per riuscire a settarci al meglio e divertirci su una delle piste più belle e uniche del calendario".