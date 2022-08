MotoGp: al Red Bull Ring il recordman di vittorie è Dovizioso

ROMA - La MotoGp vola al Red Bull Ring di Spielberg, dove nel weekend alle porte si disputerà il Gran Premio d'Austria , tredicesimo appuntamento stagionale. Si torna a correre a due settimane dal successo di Pecco Bagnaia a Silverstone, che ha riacceso in Ducati la speranza di una rimonta per il titolo. Al momento, però, Fabio Quartararo rimane saldo al comando con 22 punti di vantaggio su Aleix Espargaro e 49 sul pilota torinese, mentre sono più lontani Enea Bastianini e Johann Zarco .

Le statistiche del Gran Premio

La MotoGp è tornata a correre in Austria solamente dal 2016 dopo un'assenza di quasi vent'anni. Sono solamente sei, quindi, le edizioni disputate al Red Bull Ring, quattro delle quali vinte da italiani: un successo, proprio all'esordio del circuito, è andato ad Andrea Iannone, mentre gli altri tre portano la firma di Andrea Dovizioso. Nel 2018 a trionfare era stato Jorge Lorenzo, mentre l'ultima vittoria è andata a Brad Binder un anno fa. Il Gran Premio d'Austria, infatti, è stato uno dei pochi a disputarsi sia nel 2020 che nel 2021, anni di grandi modifiche al calendario per via del Covid.