MotoGp, Quartararo: "Ho fatto step notevoli. Qui passo buono per noi"

SPIELBERG - "La seconda gara qui nel 2021 sono arrivato settimo, ma prima della pioggia stavo lottando per la vittoria e il podio, quindi il passo è buono e anche con la chicane il circuito migliora per noi. Io sto spingendo la Yamaha al massimo affinché ci porti qualcosa in più, ma non c'è nessun extra, niente in più. Io come pilota ho fatto step notevoli in avanti". Fabio Quartararo ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio d'Austria, tredicesimo appuntamento stagionale della MotoGp. Il pilota francese, attualmente al comando della classifica, cerca un successo per consolidare la leadership quando è ormai passato il giro di boa.