MotoGp, Bagnaia: "Ci manca ancora qualcosa rispetto a Quartararo"

SPIELBERG - "È stata una giornata piuttosto particolare: stamattina, prima con le gomme da bagnato e poi con le slick, mi sono trovato un po’ in difficoltà, ma nel pomeriggio siamo riusciti a migliorare. Rispetto a Quartararo ci manca ancora qualcosa in uscita di curva, ma sappiamo su cosa dobbiamo concentrarci per recuperare". Pecco Bagnaia ha parlato così dopo il quinto posto nella seconda sessione di prove libere al Gran Premio d'Austria, tredicesimo appuntamento stagionale della MotoGp. Il ducatista al Red Bull Ring cerca la terza vittoria di fila per avvicinarsi ancora a Fabio Quartararo in classifica. "In generale la Ducati Desmosedici Gp sta dimostrando di avere un pacchetto competitivo, che funziona davvero bene anche su questa pista: ci sono molti piloti Ducati veloci qui e possono puntare tutti al podio domenica - ha aggiunto -. Questo è un grande stimolo per me, e sono ottimista per le qualifiche di domani".