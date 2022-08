MotoGp, Aleix Espargaro: "Ho fatto un po' di fatica. La nuova variante non mi piace"

SPIELBERG - " Ho fatto un po' fatica oggi , specialmente a interpretare questa pista. Non solo per la chicane, questo è un circuito molto particolare che richiede uno stile di guida altrettanto specifico. Comunque sul finale delle FP2 ho cominciato a sentirmi più competitivo, ci manca ancora qualcosa nelle staccate più violente ma credo che potremo migliorare domani". Aleix Espargaro ha parlato così dopo l'undicesimo tempo nella seconda sessione di prove libere al Gran Premio d'Austria , tredicesimo appuntamento stagionale della MotoGp . Il pilota di Aprilia non è molto soddisfatto dopo la prima giornata sul Red Bull Ring. " La nuova variante non mi piace particolarmente come pilota ma devo dire che sul fronte della sicurezza hanno fatto un ottimo lavoro, questa è la cosa più importante" - ha aggiunto.

Le parole di Vinales

Nono tempo nelle FP2, invece, per Maverick Vinales: "In generale sono soddisfatto, anche se non è stata una giornata facile: al mattino abbiamo incontrato condizioni complicate, con la pista che andava asciugandosi, mentre nel pomeriggio abbiamo faticato alla ricerca del giusto grip - ha detto -. Ho anche fatto qualche errore in frenata, ma niente di preoccupante: sto lavorando sulla staccata per essere il più incisivo possibile in gara, perché sarà molto importante per poter superare. Nel finale delle FP2 sono riuscito a replicare più volte il mio miglior tempo pur senza progredire, ma è stato sufficiente per rimanere nella top ten e ottenere così l’accesso provvisorio alla Q2. La nuova chicane mi piace molto e sappiamo che c’è ancora tanto margine per migliorare, perciò domani continueremo a lavorare sodo per provare a partire nelle prime file".