MotoGp: Zarco comanda le libere 3 in Austria, quinto Bagnaia

SPIELBERG - Johann Zarco è il più veloce nella terza sessione di prove libere al Gran Premio d'Austria , tredicesimo appuntamento stagionale della MotoGp . Il francese del team Pramac, sul Red Bull Ring, firma il crono di 1:28.964 precedendo la Yamaha di Fabio Quartararo e la Ducati di Jack Miller . Quarto tempo per Jorge Martin , compagno di squadra di Zarco, che chiude appena davanti a Pecco Bagnaia , quinto nella classifica combinata finale in vista delle qualifiche.

Gli altri piloti

Sesto tempo per Enea Bastianini, davanti alla Suzuki di Alex Rins e alla KTM di Brad Binder. A chiudere la top ten ci sono l'Aprilia di Maverick Vinales e l'altra Suzuki di Joan Mir, in nona e decima posizione, mentre Aleix Espargaro è undicesimo e dovrà passare per il Q1 dopo un avvio di weekend non facile.