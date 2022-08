MotoGp, Bagnaia: "Meglio di così non potevo fare"

SPIELBERG - "Oggi i meccanici hanno fatto un grande lavoro e mi hanno permesso di andare in prima fila. Non sono riuscito a sfruttare la prima gomma e ho buttato via due giri. Meglio di così non potevo fare, Bastianini è tutto il weekend che va molto forte. Stiamo procedendo in una direzione piuttosto positiva". Pecco Bagnaia ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il secondo tempo in qualifica al Gran Premio d'Austria, tredicesimo appuntamento stagionale della MotoGp. Il pilota della Ducati partirà dalla prima fila, tra il pole-man Enea Bastianini e il compagno di squadra Jack Miller.