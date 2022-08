MotoGp, Quartararo: "Mi sogno le moto italiane, è frustrante"

SPIELBERG - "Oggi non potevo fare meglio del quinto tempo. E’ abbastanza frustrante, mi sogno le moto italiane come tutti i weekend. Il venerdì di solito andiamo forte poi il sabato e la domenica è sempre dura. In gara saranno 28 lunghi giri, abbiamo un buon passo". Fabio Quartararo ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il quinto tempo in qualifica al Gran Premio d'Austria, tredicesimo appuntamento stagionale della MotoGp. Il francese è il migliore del sabato tra le moto "non Ducati", avendo davanti a sé Bastianini, Bagnaia, Miller e Martin e precedendo Zarco in seconda fila, e poco dopo le qualifiche analizza il dominio delle moto di Borgo Panigale.