MotoGp: Bagnaia trionfa in Austria, out Bastianini

SPIELBERG - Pecco Bagnaia vince il Gran Premio d'Austria, tredicesimo appuntamento stagionale della MotoGp. Il ducatista tiene la testa della gara dal primo all'ultimo giro, chiudendo davanti a Fabio Quartararo e recuperando punti in classifica su quest'ultimo, che rimane però saldamente al comando. Sul gradino più basso del podio sale Jack Miller. Quarto posto per un grande Luca Marini, autore di una rimonta dal tredicesimo posto, mentre in quinta piazza c'è Johann Zarco. Gara positiva anche per l'Aprilia di Aleix Espargaro, che parte dalla nona casella e chiude sesto davanti a Brad Binder e Alex Rins. Costretto al ritiro Enea Bastianini per un problema tecnico nella prima parte, ma finisce con una mezza delusione anche la domenica di Jorge Martin, che chiude decimo dopo una caduta a poco più di un giro dalla fine.