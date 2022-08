MotoGp, Quartararo: "Una delle mie gare migliori in assoluto"

SPIELBERG - " Considero questa una delle mie gare migliori in assoluto , mi sono spinto al limite e ho rischiato di cadere un paio di volte. Ogni giro è stato come una qualifica, questa pista è dura. Ma sono piuttosto felice. I primi giri non sono stati buoni, poi sono riuscito a compiere una grande rimonta. Magari con qualche giro in più a disposizione avrei potuto lottare con Bagnaia". Fabio Quartararo ha parlato così dopo il secondo posto nel Gran Premio d'Austria , tredicesimo appuntamento stagionale della MotoGp , Il pilota francese, partito dalla quinta posizione, nel finale di gara è riuscito a raggiungere anche Jack Miller, senza però agganciare Pecco Bagnaia , poi vincitore.

Le parole di Quartararo

Tornato ai microfoni di Sky Sport, Quartararo ha commentato il suo secondo posto: "Ho deciso la gomma cinque minuti prima di partire. Non volevo giocarmela come a Silverstone, quindi abbiamo optato per la scelta sicura con la hard. Il sorpasso su Miller? E’ stato complicato, non me lo aspettavo perché ho frenato tardi. Sono felice di riuscire a essere così aggressivo".