MotoGp, Martin risponde a Bastianini: "Il sorpasso? Sapevo di poter andare avanti"

ROMA - "Il sorpasso? L’ho fatto indipendentemente da chi avevo davanti, sapevo di poter andare avanti. E basta. Sono le gare". Jorge Martin ha risposto così ai microfoni di Sky Sport alle dichiarazioni di Enea Bastianini, che poco prima aveva giudicato così il sorpasso dello spagnolo ai suoi danni: "Probabilmente l'ha fatto perché ero io". Il pilota del team Pramac è infatti in lotta con il riminese per la sella in Ducati ufficiale: "E’ ovvio che ciascuno voglia fare un passo avanti anche se Pramac è il miglior team satellite" - ha affermato dopo il Gran Premio d'Austria di MotoGp.