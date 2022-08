MotoGp, Puig: "Sarebbe importante per Marquez scendere in pista a Misano"

ROMA - Marc Marquez punta il ritorno in MotoGp. Prima, però, che l'otto volte campione del mondo possa tornare sulla sua Honda, ci vuole il via libera dei medici, che arriverà a fine agosto. Il team manager dell'Ala Dorata, Alberto Puig, vuole che il suo pilota sia disponibile per i test di Misano tra una settimana e lo afferma al sito ufficiale del Motomondiale: "Non si tratterà di fare 100 giri al giorno, ma magari quattro uscite per dare un primo riscontro. Il 25 o 26 agosto faranno una TAC e se l'osso è a posto, si procederà. Normalmente il test di Misano è molto importante per preparare il prototipo per Valencia. Ma penso che non ci sarà per la gara".