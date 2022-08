MotoGp, Puig su Espargaro: "Voleva rinnovare, ma guardiamo ai giovani"

ROMA - Per la MotoGp è già tempo di futuro. Le scuderie stanno cercando la coppia di piloti ideale per il 2023 e la Honda deve ripartire dopo una stagione tribolata, segnata dall'infortunio di Marc Marquez. Alberto Puig, team manager dell'HRC, ha una strategia precisa per il prossimo anno: l'otto volte campione del mondo deve essere affiancato da un pilota giovane. In questo senso va l'addio di Pol Espargaro (31 anni). Una separazione che Puig spiega così in un intervento a "DAZN": "Pol ha sempre voluto rinnovare. Quest’anno gli abbiamo detto che avremmo preso più tempo per decidere. Honda sta prestando molta attenzione a trovare piloti più giovani, perché vuole sviluppare la moto e cercare un pilota che possa stare più tempo in squadra, non un pilota che è già sula soglia dei 30".