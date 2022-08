MotoGp, Jarvis: "Morbidelli resta, basta sciocchezze"

ROMA - "Morbidelli resta con noi, il resto sono solo sciocchezze". È con queste parole raccolte da "Motorsport" che Lin Jarvis, team manager della Yamaha, rassicura Franco Morbidelli, pilota MotoGp con la M1 ufficiale della casa dei Tre Diapason. In questi giorni in cui il mercato piloti è in fermento, molti addetti ai lavori avevano ipotizzato un addio per il pilota italo-brasiliano, in crisi di risultati, mentre il suo compagno di squadra, Fabio Quartararo, è leader del Motomondiale.