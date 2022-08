MotoGp, Rivola ammette: "In Austria abbiamo sbagliato"

ROMA - L'Aprilia torna dal Gran Premio d'Austria di MotoGp con la sua prima top 10 al Red Bull Ring . Tuttavia, la tappa di Spielberg poteva essere ancor più soddisfacente della sesta posizione raccolta da Aleix Espargaro . Lo spagnolo ha lottato fin dai primi istanti con un abbassatore che non funzionava in partenza, cosa che gli ha fatto subito perdere posizioni. La casa di Noale però ha poi montato la gomma soft al posteriore , una decisione che poi si è rivelata poco felice. Massimo Rivola , amministratore delegato dell'Aprilia, ai microfoni di "Motorsport" ammette che il box poteva fare di più: " Abbiamo completamente sbagliato la scelta delle gomme . Sapevamo che ci sarebbero stati dei rischi con la gomma morbida posteriore, ma non ci aspettavamo che il grip calasse così tanto. È colpa nostra, colpa della squadra ".

Le parole di Rivola

Ciononostante, Espargaro ha limitato i danni in un weekend che poteva compromettere la sua posizione in classifica piloti. Ma il suo feeling con la moto è stato determinante per il suo sesto posto, complici gli imprevisti che hanno colpito i rivali: "Quella che Aleix ha mostrato - ha aggiunto Rivola - è stata forse una delle migliori gare che abbia mai fatto. Nel Campionato Piloti siamo stati in grado di limitare i danni con un po’ di fortuna, perché Espargaro ha recuperato due posizioni dopo le cadute di Jorge Martin e il default di Enea Bastianini". La prospettiva del manager italiano, però, va oltre la gara e sembra guardare al 2023, quando l'Aprilia perderà le concessioni e avrà per la prima volta nella sua storia un team satellite: "Se non offriamo ai nostri piloti le migliori condizioni per la gara, è deludente. Perché significa che non abbiamo fatto un buon lavoro", ha infatti concluso Rivola.