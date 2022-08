MotoGp, Marini: "Per Misano fare un altro step in avanti"

ROMA - " Il GP di casa ha sempre un sapore speciale, ancora di più quest’anno considerato che torneranno in pista tutti i fan s . sarà una settimana impegnativa, ma sono sicuro anche emozionante". È con queste parole che Luca Marini , pilota del VR46 Racing Team, illustra il Gran Premio di Misano , quattordicesima tappa della MotoGp 2022. Il fratello di Valentino Rossi arriva da un ottimo quarto posto raccolto al Red Bull Ring e ora il prossimo obiettivo si chiama podio, già assaporato dal collega Marco Bezzecchi. " Arriviamo qui dopo il bel risultato in Austria , il tracciato di Misano ha caratteristiche molto diverse, è molto tecnico, ma la Ducati può comunque essere veloce e noi possiamo fare un altro passo in avanti ", ha infatti concluso il 25enne.

L'obiettivo di Bezzecchi

Emozione e determinazione anche nelle dichiarazioni di Marco Bezzecchi, che sembra aver raggiunto una certa costanza in pista. "Il primo GP di casa da pilota MotoGP sarà qualcosa di molto speciale – ha detto il riminese – già da venerdì mattina, quando scenderò in pista per le prime libere. Sono carico: le ultime gare abbiamo sempre centrato la top 10, abbiamo fatto delle belle rimonte e sono riuscito ad arrivare alla gara con una moto che mi permettesse di guidare come volevo". "Continuiamo a lavorare con tutta la squadra, sarà una settimana dura anche per loro, e diamo quel qualcosa in più per il Gp di domenica davanti ai tifosi", ha poi concluso Bezzecchi.