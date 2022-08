MotoGp, Dovizioso: "Misano per me sarà una grande festa"

ROMA - “ San Marino è l'ultimo Gran Premio . Sarà molto insolito e strano dopo tutta la mia carriera. Eppure, sono molto felice di finire a Misano con tutti i miei amici e tifosi. Spero che sarà un grande fine settimana . Sarà molto importante essere competitivi, provare a fare punti e penso che saranno quattro buone giornate e una grande festa ”. È con queste parole che Andrea Dovizioso si approccia al Gran Premio di Misano , che per lui rappresenterà l'ultima tappa di una carriera MotoGp lunga ed emozionante. Il pilota di Forlì ha scelto questa pista, dove ha vinto nel 2018, per dare il suo addio alla classe regina per concludere il suo percorso agonistico festeggiato da amici e famigliari.

L'augurio di Razali

Queste invece le parole di Razlan Razali, team principal della Yamaha RNF, che confluirà in Aprilia dall'anno prossimo: “Il Gran Premio di Misano sarà un appuntamento casalingo speciale per il team. Sarà una gara speciale ed emozionante, essendo l'ultima gara per Andrea Dovizioso e allo stesso tempo il suo Gp di casa. Sarà un weekend eccezionale e ricco per noi e ovviamente, in pista, speriamo che Andrea possa dare una buona prova e segnare qualche punto nella sua gara d'addio".