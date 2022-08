MotoGp, Bagnaia: "Misano pista speciale, le aspettative sono alte"

ROMA - "Sono davvero felice di tornare a correre a Misano questo fine settimana. Abito a 20 minuti dal circuito e per me è una pista davvero speciale. Ho tantissimi bei ricordi qui, perciò sarà sicuramente un fine settimana emozionante! Inoltre ci saranno sicuramente molti Ducatisti sulle tribune, perciò l’atmosfera sarà ancora più unica". Pecco Bagnaia ha parlato così in vista del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, quattordicesimo appuntamento stagionale della MotoGp. Il ducatista, vincitore delle ultime tre gare e protagonista della rincorsa al primo posto in classifica, punta a un altro successo per avvicinarsi ulteriormente a Fabio Quartararo. "Arriviamo a Misano dopo aver vinto le ultime tre gare e anche lo scorso anno siamo arrivati primi nel Gp di San Marino e della Riviera di Rimini, perciò le aspettative sono sicuramente alte - ha aggiunto -. Non dobbiamo però perdere la concentrazione: l’obiettivo è centrare come sempre il miglior risultato per sommare altri punti importanti per la classifica generale".