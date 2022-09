MotoGp, Bagnaia: "Mondiale? 44 punti sono tanti"

MISANO ADRIATICO - " Mondiale? 44 punti sono tanti ma sono contento di correre qui a casa , la aspetto da inizio stagione. Spero di offrire un bello spettacolo, sono certo che sarà una battaglia dura: le previsioni meteo non sono positive ma penso che possiamo fare un ottimo lavoro". Pecco Bagnaia ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio di San Marino , quattordicesimo appuntamento stagionale della MotoGp . Il pilota torinese ha anche parlato di Enea Bastianini, suo compagno di squadra in Ducati nel 2023 : "Non volevo essere io a decidere chi sarebbe stato, conosco Enea da quando eravamo ragazzini e penso che possiamo lavorare molto bene insieme . La cosa più importante sarà permettergli di imparare a conoscere il modo in cui lavoriamo".

Le parole di Quartararo

Anche Fabio Quartararo ha parlato in conferenza in vista della tappa di Misano: "Un luogo davvero speciale per me, per il titolo dell’anno scorso ma anche perché nel 2019 ho lottato per una vittoria. Speriamo di riuscire a ottenere buoni risultati anche questa volta. Sono sempre stato molto veloce a Misano, sono pronto a lottare: il tempo potrebbe darci qualche grana ma vale per tutti. Mi aspetto un nuovo motore, abbiamo avuto un primo assaggio, attendo questi test con molto interesse".