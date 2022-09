MotoGp, è ufficiale: Marquez disponibile per i test a Misano

Il ritorno di Marquez

La Honda aspetta il suo campione, dunque, mentre la MotoGp 2022 continua a non regalare particolari soddisfazioni al team giapponese. Per questo la presenza di Marquez è fondamentale per programmare al meglio la prossima stagione, dove Joan Mir andrà a sostituire Pol Espargaro che torna in KTM. L'arrivo di Marquez a Misano è atteso per questa sera, come si legge nel comunicato ufficiale della Honda: "L'otto volte Campione del Mondo arriverà a Misano venerdì sera per osservare e lavorare ancora una volta al fianco del Repsol Honda Team e HRC prima di puntare a scendere in circuito martedì".