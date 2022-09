MotoGp: Bastianini il più veloce nelle libere 4 a Misano, quinto Bagnaia

MISANO ADRIATICO - Enea Bastianini è il più veloce nella quarta sessione di prove libere al Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, quattordicesimo appuntamento stagionale della MotoGp. Il pilota riminese, sul circuito di Misano Adriatico, firma nel finale il crono di 1:32.295, precedendo le due Aprilia di Maverick Vinales e Aleix Espargaro. Quarto tempo per il campione in carica Fabio Quartararo davanti alla Ducati di Pecco Bagnaia, che domani sconterà una penalità di tre posizioni in griglia di partenza.