Dovizioso: "Ritiro? Sono sereno, in MotoGp non mi sto divertendo"

ROMA - Poche ore separano Andrea Dovizioso dalla sua ultima gara in MotoGp. Il forlivese ha scelto Misano per chiudere la sua lunga carriera, con l'intenzione di non portare a termine una stagione che non gli sta portando alcuna soddisfazione. A ribadirlo è stato proprio l'italiano, in una lunga intervista ai microfoni di Sky Sport: "Perché non finire la stagione? Perché quando le gare vanno come sono andate quest'anno sono molto lunghe, e la testa pensa a troppe cose. E quindi ho riflettuto sul fatto che non mi sto divertendo, non sto portando un vantaggio reale a qualcuno. Inoltre, ho un buon rapporto con Yamaha, con il main sponsor, abbiamo parlato e non c'è stato nessun problema".