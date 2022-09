MotoGp: pole di Miller a Misano, Bagnaia partirà quinto

MISANO ADRIATICO - Jack Miller conquista la pole position e partirà davanti a tutti nel Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, quattordicesimo appuntamento stagionale della MotoGp. L'australiano, sul circuito di Misano, precede l'altra Ducati di Pecco Bagnaia, che partirà però dalla quinta casella in seguito alla penalizzazione ricevuta al venerdì. In prima fila ci saranno quindi le altre due Ducati di Enea Bastianini e Marco Bezzecchi. Seconda fila che si apre con l'Aprilia di Maverick Vinales davanti a Bagnaia e Johann Zarco, mentre in terza fila ci saranno Luca Marini, Fabio Quartararo e Aleix Espargaro. Partirà diciottesimo Andrea Dovizioso nella sua ultima gara in classe regina.