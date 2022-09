MotoGp, Bagnaia: "Partire quinto non è male"

MISANO ADRIATICO - "Oggi è stata dura, le condizioni non erano chiare. La pista si è pulita nel giro di un attimo. All’ultimo tentativo ci ho provato e ho sperato che il cordolo fosse asciutto: mi sono lanciato e alla fine è andata bene perché siamo in prima fila. Domani partirò dalla quinta posizione e non è così male". Pecco Bagnaia ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il secondo tempo in qualifica nel Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, quattordicesimo appuntamento stagionale della MotoGp. Il pilota della Ducati, a causa della penalità ricevuta venerdì, scatterà dalla quinta posizione in griglia di partenza.