MotoGp, Miller: "Spero che in gara non ci siano le stesse condizioni delle qualifiche"

MISANO ADRIATICO - "Sono state condizioni difficili. La pista era veramente bagnata, ma appena sono arrivato sul tracciato ho avuto modo di cambiare le gomme e la pioggia , in qualche modo, è rallentata. Ho iniziato a spingere tanto. La moto va bene e sono passati quasi cinque anni dalla mia ultima pole". Jack Miller ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo la pole position conquistata nel Gran Premio di San Marino , quattordicesimo appuntamento stagionale della MotoGp . L'australiano, nonostante il grande risultato in qualifica, ha evidenziato le condizioni complicate che hanno caratterizzato il pomeriggio di sabato a Misano.

Le parole di Miller

"La gara nelle stesse condizioni? Spero di no, mi auguro o una gara completamente asciutta o completamente bagnata, non questa via di mezzo - ha aggiunto Miller -. Vedremo, in questo momento comunque sulla moto mi sento estremamente bene. Mi piace guidare, mi piace il mio team quindi quel che sarà domani andrà bene con questa testa credo che possiamo fare un buon lavoro