MotoGp: poker di Bagnaia a Misano, il ducatista trionfa davanti a Bastianini

MISANO ADRIATICO - E sono quattro di fila. Pecco Bagnaia trionfa nel Gran Premio di San Marino , quattordicesimo appuntamento stagionale della MotoGp , e adesso per la rimonta che varrebbe il Mondiale ci crede davvero. Dietro a lui, dopo una seconda parte di gara perfetta, c'è Enea Bastianini , l'unico a reggere il ritmo del futuro compagno in Ducati ma costretto ad accontentarsi della seconda piazza. Sul gradino più basso del podio c'è l'Aprilia di Maverick Vinales , che precede Luca Marini . Quinta posizione per Fabio Quartararo , che vede avvicinarsi ulteriormente Bagnaia, mentre dietro c'è l'Aprilia di Aleix Espargaro . Andrea Dovizioso è dodicesimo nella sua ultima gara in classe regina.

La cronaca

Pronti via e Bagnaia guadagna due posizioni lanciandosi all'inseguimento dei primi. Poco dopo una caduta di Miller lo fa avanzare in seconda piazza dietro a Bastianini, che non riesce a resistere per molto venendo sorpassato dal futuro compagno di squadra e da uno scatenato Vinales. Bagnaia difende la leadership per tutta la prima parte di gara, ma non riesce ad andare in fuga e si porta dietro un tris di piloti formato da Vinales, Bastianini e Marini. Negli ultimi dieci giri l'unico a reggere il ritmo del primo è proprio il futuro compagno di Pecco, che come al solito tira il meglio nella seconda parte, si mette dietro Vinales e inizia una fuga dietro a Bagnaia. Il numero 63 però regge e, tagliando il traguardo per primo, infila il quarto sigillo di fila.