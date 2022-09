MotoGp, Bagnaia vince a Misano: "Rimonta? 30 punti non sono pochi"

MISANO ADRIATICO - "Rimonta? Mancano ancora 30 punti e non sono pochi, vediamo di restare concentrati come stiamo facendo". Pecco Bagnaia ha parlato così dopo la vittoria conquistata nel Gran Premio di San Marino, quattordicesimo appuntamento stagionale della MotoGp. Il ducatista ha ottenuto il quarto successo consecutivo, riducendo ulteriormente la forbice che lo separa dal leader della classifica Fabio Quartararo. "Oggi è stata durissima - ha detto ai microfoni di Sky Sport -, perché nei primi giri non avevo grip né davanti né dietro e facevo veramente fatica. Al secondo giro ho visto che ad Enea gli si è chiuso il davanti e lo stesso è accaduto anche a me dopo il curvone".