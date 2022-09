MotoGp, Dovizioso: "Ero teso anche all'ultima gara, ho spinto fino alla fine"

ROMA - “ Sono riuscito a essere teso anche all’ultima gara e mi chiedevo il perché . Sono partito abbastanza bene, all’inizio non riesco a sfruttare la moto ma sono stato costante, non volevo farmi superare: ho spinto fino alla fine . Ultimo giro emozionante, pensavo di viverla in maniera più normale”. Sono queste le parole di Andrea Dovizioso , intervistato da "Sky Sport", al termine della sua ultima gara in MotoGp nel Gran Premio di San Marino e della riviera di Rimini . Il pilota della Yamaha ha tagliato il traguardo da dodicesimo tra le KTM di Oliveira e Fernandez e si è goduto il suo addio alla classe regina circondato da amici e famigliari.

Le parole di Dovizioso

La gara di Dovizioso è stata intensa, così come la sua carriera, partita nel 2001 e culminata con gli anni in Ducati, dove per tre volte ha sfiorato il titolo iridato. Ora però è tempo di scendere dalla moto e di dedicarsi ad altro: “Fino all’arrivo sei talmente dentro che non te ne accorgi, le ultime curve me le sono godute: è stato bello. Bagnaia e Bastianini? Io e Vale lasciamo in mani molto buone, sono ragazzi fortissimi”, ha poi concluso il 36enne, per cui ora si apre un altro capitolo, lontano dalla classe regina.