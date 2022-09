MotoGp, Domenicali: "Bastianini ha esagerato con l'ultima staccata"

ROMA - È festa a Misano dopo la vittoria di Francesco Bagnaia nella tappa romagnola della MotoGp . La quarta vittoria consecutiva del torinese della Ducati alimenta le speranze di rimonta in ottica Motomondiale. Tuttavia, Enea Bastianini , futuro compagno di squadra di Bagnaia, ha insidiato la vittoria del collega fino all'ultima curva, anche disegnando traiettorie al limite. Claudio Domenicali , amministratore delegato della Ducati, ai microfoni di "Sky Sport" non ha apprezzato la troppa esuberanza del pilota Pramac: “Pecco è stato spaziale, Pinturicchio ha dipinto un altro capolavoro nonostante la pressione di Vinales prima e di Bastianini poi Enea è stato bravo fino all’ultimo giro, all’ultimo giro quella staccata se la poteva risparmiare , ha rischiato troppo, non ci piace".

Staccate proibite

Il patron della Ducati si riferisce in particolare alla manovra di Bastianini nel primo settore dell'ultimo giro, dove ha provato a infilare Bagnaia dall'interno, rischiando il pasticcio. Anche in funzione 2023, Domenicali cerca di mettere le cose in chiaro: "Ci sono 150 persone che lavorano, c’è una squadra, ci sono risultati da portare a casa. Bisogna lavorare per la squadra, vinca il migliore, ma senza fare stupidaggini, quella staccata lì è andata un pochino oltre. Quando due piloti non lavorano bene insieme io posso essere contento a metà”.