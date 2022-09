MotoGp, Tardozzi: "Bagnaia non ha bisogno di aiuto per vincere"

ROMA - Il Gran Premio di Misano ha regalato a Pecco Bagnaia la sua quarta vittoria stagionale in MotoGp . Il pilota della Ducati, però, ha dovuto lottare fino all'ultima curva con un Enea Bastianini voglioso di strappare la vittoria al suo futuro compagno di squadra. Sono stati attimi di tensione nel box italiano, come racconta il team manager, Davide Tardozzi , agli spagnoli di "AS": “ Mi è passato per la mente il ricordo dell'Argentina 2016, quando Iannone ha eliminato Dovizioso . Soprattutto all'ultimo giro. Non è ancora però il momento di impartire ordini di scuderia. Bastianini deve accumulare più punti possibili. Certo non siamo stupidi e a fine campionato chiederemo ai piloti di aiutare Bagnaia, se possono . Ma al momento Pecco non ha bisogno di aiuto perché sta vincendo".

Le parole di Tardozzi

Bagnaia e Bastianini sono arrivati sul traguardo a 34 millesimi l'uno dall'altro, per un finale che ha tenuto col fiato sospeso i tifosi della Ducati. A spuntarla però è stato il torinese: "Enea è stato velocissimo, ma Bagnaia non ha sbagliato per tutta la gara. È la mentalità del campione". Poi un commento sulla possibile rimonta del pilota rosso, a 30 punti da Fabio Quartararo: "So che il titolo è possibile, ma non vogliamo sottovalutare Fabio, che è un grande campione. Vedremo cosa succede. Il primo passo è stato superare Espargaro in classifica generale, che è importante. Il prossimo passo sarà provare a vincere ad Aragon". Infine un augurio a Marc Marquez, che sta affrontando i test di Misano dopo tre mesi lontano dal paddock: "È già stato bello vederlo nel box, quindi partecipare al Gp sarà ancora meglio. Ho parlato con lui sabato sera. È un ragazzo incredibile, con una passione e una volontà tremende e anche con un'intelligenza importante. Per me sarà molto bello vederlo tornare in pista. Sarà uno dei rivali da battere per l'anno prossimo".