MotoGp, Dovizioso: "Base del nuovo casco molto buona"

ROMA - Il Gran Premio di Misano si è chiuso con una dodicesima posizione per Andrea Dovizioso, all'ultima gara della sua carriera in MotoGp, proprio in occasione della gara di casa. Ieri, però, il pilota di Forlì è comunque sceso in pista per i test sul circuito "Marco Simoncelli" con un solo obiettivo, come egli stesso rivela ai microfoni di "Sky Sport": “Il mio test l’ho fatto per provare questo nuovo casco, nient’altro. È bellissimo, molto figo, la base e buona e si può sviluppare".