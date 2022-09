MotoGp, Marquez: "Aragon? Devo valutare"

ROMA - “ Sono molto contento del test, soprattutto per come mi sono sentito sopra la moto . Dopo tre mesi c’era confusione, ma ora ho girato abbastanza. Nel pomeriggio ero stanco, mi facevano male i muscoli della spalla e del braccio, ma è normale. Ma abbiamo lavorato bene anche per la scuderia e oggi il feeling era buono ". Si concludono con queste parole ai microfoni di "Sky Sport" i test MotoGp a Misano per Marc Marquez , che è ritornato in sella alla sua Honda dopo cento giorni di stop per l'operazione all'omero destro. Dopo la giornata di martedì, servita per riprendere contatto con l'asfalto, l'otto volte iridato ieri ha spinto in pista , trovando anche un ottimo time attack a sei decimi dal record del circuito di Bagnaia (1:31.065).

Le parole di Marquez

Guai però a farsi illusioni. Il cammino di Marquez è ancora lungo e ci vorrà del tempo per capire a fondo quanto potrà essere competitivo in pista: "La verità - aggiunge lo spagnolo - è che è difficile fare il paragone con gli altri piloti, ma per un giro ho spinto per vedere a che punto ero. Però il passo gara è da migliorare. Nel complesso non mi aspettavo di fare così tanti giri (più di sessanta ieri, ndr)". Marquez potrebbe bruciare le tappe e presentarsi in griglia già ad Aragon, magari per affrontare solo le prove libere? Il pilota della Honda smentisce: "Se vado lì è per fare la gara, non per fare le prove. Non posso deciderlo adesso. Ora come ora non finirei la gara, visto che il long run più lungo è stato di sette giri. In questi giorni che ci separano da Aragon dobbiamo valutare la situazione”.