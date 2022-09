MotoGp, Bastianini: "Ora ci aspetta un trittico difficile"

ROMA - La MotoGp riaccende i motori dopo una settimana di pausa e si appresta a vivere un tris di gare consecutive: Aragon, Motegi e Buriram. Per Enea Bastianini, che l'anno prossimo passerà in Ducati, questa è una sfida da affrontare con l'obiettivo di chiudere al terzo posto in classifica piloti. “Sarà un trittico difficile - ha detto il riminese - ma siamo carichi e veniamo da un buon momento. Con Aragon ho un gran feeling e anche l’anno scorso ho fatto bene all’esordio in MotoGp". "Per quel che riguarda Giappone e Thailandia sarà una scoperta con la Ducati, ma in questo momento credo che potremo essere veloci in tutte le condizioni. L’obiettivo è chiudere al meglio e questa tripletta sarà importantissima”, ha concluso Bastianini.