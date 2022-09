MotoGp, Quartararo: "Ad Aragon ci aspetta la gara più dura"

ROMA - Il Gran Premio di Aragon sarà l'ultima gara in Europa per la MotoGp prima della tappa finale di Valencia e si preannuncia un crocevia importante per il Motomondiale. Fabio Quartararo vede Francesco Bagnaia avvicinarsi sempre più in classifica e prima del weekend spagnolo afferma: "Penso che il Gp di Aragon sarà la gara più dura di questo finale. Ma sono concentrato. Voglio fare una grande gara. Lì non sono mai andato oltre la top 5. Si spera che noi possiamo essere davvero forti, completare un bel fine settimana ed essere orgogliosi di noi stessi".