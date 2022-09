MotoGp, Crutchlow: "Sarà dura, ma non vedo l'ora di tornare in pista"

ROMA - Cal Crutchlow si prepara a ritornare in MotoGp. Il 36enne britannico prenderà infatti il posto lasciato vuoto da Andrea Dovizioso, che ha deciso di appendere il casco al chiodo dopo la gara di Misano. Questa per Crutchlow sarà una sfida importante, visto che l'agenda da qui fino alla fine della stagione è molto densa di impegni: sei Gran Premi e due test. "Non abbiamo aspettative, mi limiterò a fare il mio lavoro nel miglior modo possibile. Per Yamaha è positivo perché potremo raccogliere informazioni sulla moto attuale. Sarà un periodo tosto, ma non vedo l'ora. Ho guidato un po' di più del solito negli ultimi tempi, quindi non mi aspetto un periodo così difficile come quello dell'anno scorso", ha detto l'ex Ducati ai microfoni ufficiali del Motomondiale.