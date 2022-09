MotoGp, Marquez: "Contento del ritorno in pista, voglio tornare a guidare in modo naturale"

ARAGON – Ritorno in pista positivo per Marc Marquez, che in occasione del Gp di Aragon, quindicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp, ha chiuso il venerdì di libere all’ottavo posto nella classifica combinata. Lo spagnolo, ai box da tre mesi per una lunga convalescenza dopo l’operazione all’omero destro, è apparso in discreta forma. Ovviamente per tornare ai livelli precedenti la strada è ancora lunga, ma la Top 10 è già un buon punto di partenza.