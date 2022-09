MotoGp, Mir non recupera dall’infortunio: salterà le gare di Aragon e Motegi

ARAGON – Termina in anticipo il weekend spagnolo per Joan Mir, costretto a rinunciare alle qualifiche ed alla gara del Gp di Aragon , quindicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di MotoGp . Il dolore alla caviglia destra, che l’aveva costretto a saltare le ultime tre gare, tra cui Misano, è ancora forte ed il pilota iberico ha preferito alzare bandiera bianca. L’ufficialità è arrivata tramite l’account ufficiale della Suzuki, che ha inoltre spiegato come Mir salterà anche il Gran Premio del Giappone.

Forfait di Mir

“Joan si è ritirato dal Gp di Aragon dopo aver lottato con un dolore alla caviglia destra infortunata. Resterà fuori anche dal prossimo Gp del Giappone. Sappiamo che questa decisione non è stata facile e noi tutti gli auguriamo una pronta guarigione” si legge. Mir ha poi spiegato: “I dottori mi avevano consigliato di non venire ad Aragon, ma avevo buone sensazioni ed ho voluto provarci. Purtroppo dopo due uscite non avevo più sensibilità al piede e non avrebbe avuto senso gareggiare per arrivare decimo o dodicesimo”. L’obiettivo di Joan è la gara in Thailandia: “Spero di stare bene, ma prima di partire farò altre valutazioni”.