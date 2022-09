MotoGp: Bagnaia in pole ad Aragon, Bastianini terzo

ARAGON – Francesco Bagnaia conquista la pole position e partirà davanti a tutti nel Gran Premio di Aragon, quindicesimo appuntamento stagionale della MotoGp. Sul circuito iberico, il pilota della Ducati firma il tempo record di 1:46.069 e precede i compagni di squadra Jack Miller ed Enea Bastianini. In seconda fila Aleix Espargaro, Zarco (entrambi passati per il Q1) e Quartararo. Bezzecchi è settimo ed aprira la seconda fila; partirà invece tredicesimo Marc Marquez, che non ha superato il Q1. Con lui in quinta fila altri due italiani, ovvero Luca Marini e Fabio Di Giannantonio.