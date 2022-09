MotoGp, Bagnaia: "Qualifica bellissima, molto felice per la pole"

ARAGON - Pole position per uno straordinario Pecco Bagnaia, che dopo le quattro vittorie consecutive in MotoGp vuole ripetersi ad Aragon, sede del quindicesimo appuntamento del Mondiale. L'azzurro della Ducati scatterà davanti a tutti e proverà a recuperare terreno in ottica classifica generale. “Sapevo che dopo il primo time attack era fondamentale fare il tempo al primo tentativo. Ero consapevole che sarebbe stata un’arma a doppio taglio avere moto dietro di me che mi usavano come riferimento. Sono veramente felice, ho messo a posto il quarto settore che era punto debole” ha commentato a caldo l'azzurro.