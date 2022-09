MotoGp, Miller: "Bagnaia impeccabile, ma è bello tornare in prima fila"

L'analisi di Miller

Il talento australiano ha poi aggiunto ai microfoni di Sky Sport: “La qualifica di oggi è un po’ la fotografia di tutta la mia carriera: arrivo vicino ma resto lontano. E’ bello, tuttavia, andare così veloci e fare questi giri. La moto funziona bene, ma Pecco è stato impeccabile. Dobbiamo continuare a spingere: è grandioso tornare in prima fila e avere un’opportunità domani”. Miller ha poi svelato: “Ieri non ero troppo contento del passo, ma stanotte abbiamo lavorato e siamo riusciti a migliorare. Se manteniamo la calma e ognuno fa il suo lavoro possiamo fare un gran weekend. Credo di avere ottime possibilità per lottare con gli altri”.