MotoGp: Nakagami guida il warm-up ad Aragon, undicesimo Bagnaia

ALCANIZ - Takaaki Nakagami è il più veloce nel warm-up del Gran Premio di Aragon, quindicesimo appuntamento stagionale della MotoGp. Il pilota giapponese, nella sessione della domenica mattina sul circuito di Alcaniz, firma il crono di 1:47.689 precedendo Enea Bastianini e Johann Zarco. Quarta posizione per l'Aprilia di Maverick Vinales, davanti alla Honda di Marc Marquez, tornato in pista per questo weekend di gara dopo uno stop di diversi mesi dopo la quarta operazione.