MotoGp, Espargaro: "Le Ducati sono di un altro pianeta"

ALCANIZ - "Puntavo alla pole, ma sono soddisfatto lo stesso perché il livello delle Ducati è veramente esagerato, ci danno 10 km sul dritto, sono di un altro pianeta". Aleix Espargaro ha parlato così dopo il quarto tempo in qualifica al Gran Premio di Aragon, quindicesimo appuntamento stagionale della MotoGp. Il pilota di Aprilia che partirà dalla seconda fila, ha evidenziato la superiorità delle Ducati, che occupano tutta la prima fila con Bagnaia, Miller e Bastianini. "Oggi c'era parecchia pressione, dopo i due errori di ieri, ero consapevole di dover puntare a un buon risultato ma sapevo anche che non mi erano concesse altre sbavature - ha aggiunto ai microfoni di Sky Sport -. Non entrare direttamente in Q2 non ha certo migliorato la situazione, ma sono sempre rimasto convinto di poter fare bene. Alla fine ci siamo riusciti, la quarta posizione è una buona base di partenza".