MotoGp: Bastianini vince ad Aragon davanti a Bagnaia, Quartararo out

ALCANIZ - Ora il Mondiale è davvero riaperto. Enea bastianini trionfa nel Gran Premio di Aragon , quindicesimo appuntamento stagionale della MotoGp , mentre Fabio Quartararo è messo fuori gioco da una caduta dopo apprena un giro. Pecco Bagnaia, secondo dietro a Bastianini, è così a dieci lunghezze dal leader di classifica. Sul podio sale anche Aleix Espargaro , anche lui in grado di sognare ancora il sogno titolo. Quarto posto per Brad Binder davanti a Jack Miller e Jorge Martin . Nel primo giro fuori anche Marc Marquez , al primo Gp dopo oltre tre mesi, e Takaaki Nakagami .

La cronaca

Partenza da brividi, con un primo giro che vede cadere prima Quartararo e successivamente Nakagami. Nel mentre anche Marquez è coinvolto nei due episodi, ed è costretto al ritiro dopo i problemi causati dal contatto con alcuni pezzi delle due moto cadute. Intanto davanti Bagnaia mantiene il comando della gara e prova una mini-fuga, inseguito da Miller e Bastianini. L'australiano, però, crolla in quinta posizione e dietro al torinese rimane solo il suo futuro compagno di squadra. Nel finale il riminese è perfetto e riesce, a differenza delle ultime gare, a mettersi alle spalle Pecco trionfando per la quarta volta in classe regina.