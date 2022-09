MotoGp, Quartararo: "La rimonta di Bagnaia? Non posso farci niente"

ALCANIZ - Fabio Quartararo ha parlato dopo il Gran Premio di Aragon, valevole per la quindicesima tappa del Mondiale 2022 di MotoGp vinto da Enea Bastianini. Il francese ha visto terminare la sua gara dopo nemmeno un giro, complice una caduta che lo ha costretto al ritiro. "E’ un peccato, una volta che abbiamo il passo per fare una buona gara, faccio solo tre curve - ha detto ai microfoni di Sky Sport -. Non abbiamo rotto niente per fortuna. La rimonta di Bagnaia? Non posso farci niente, non ho potuto partecipare alla gara. Sono sempre davanti, l’obiettivo numero uno è rimanerci. Il corpo mi brucia tanto".