MotoGp, Gp Giappone in diretta tv: orari e dove vederlo

ROMA - Dopo la vittoria di Enea Bastianini e lo zero di Fabio Quartararo ad Aragon, la MotoGp fa rotta verso Motegi per il Gran Premio di Giappone, sedicesima tappa della stagione 2022, che non presenta il solito programma della classe regina, visto che i piloti avranno a disposizione una sessione di libere in meno. Si parte venerdì 23 settembre con la prime prove libere, che andranno in scena alle 8:05 (ora italiana). Sabato, invece, l'appuntamento con la pista è alle 3:50 con la seconda sessione di prove libere. Alle 7:25 al via le FP3, a cui faranno immediatamente seguito le qualifiche. Domenica 25 settembre il warm-up aprirà la giornata alle 3:40, mentre alle 8 semaforo verde per la gara.