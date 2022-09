MotoGp, Stoner: "Sarà un fallimento Ducati, anche in caso di Mondiale"

ROMA - "Oggi continuano ad aggiungere sempre più elettronica e questo serve a correggere solo la forma e non la sostanza della moto. Penso perciò che la Ducati ha fallito nel corso degli anni, a prescindere se riuscirà o meno a vincere il titolo quest'anno. Ecco perché non hanno vinto più campionati". Sono parole dure queste ai microfoni del podcast "In the Fast Lane" di Casey Stoner, due volte campione del mondo e ultimo pilota a conquistare il titolo iridato con la Ducati. Per l'australiano è necessario tornare a una guida slegata dalle tante componenti elettroniche ora presenti sulle MotoGp. Un aspetto questo che impedirebbe a "questa generazione di comprendere ciò che sta accadendo in un fine settimana: c'è troppa roba elettronica"