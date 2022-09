MotoGp, pioggia su Motegi: cancellate le libere 3, sarà subito qualifica

MOTEGI - La pioggia e il maltempo costringono la direzione di gara a modificare il programma del sabato al Gran Premio del Giappone , sedicesimo appuntamento stagionale della MotoGp . A causa delle precipitazioni arrivate nel primo pomeriggio sul circuito di Motegi, è scattata la bandiera rossa nel Q2 della Moto2, costringendo anche la classe regina ad attendere per scendere in pista nelle prove libere 3. Visto il poco tempo a disposizione è stato deciso di non disputare la terza sessione di FP per passare subito alla qualifica .

La situazione

La prima sessione di prove libere in Giappone ha visto Jack Miller chiudere in testa davanti al compagno di squadra in Ducati Pecco Bagnaia. Nelle FP2 disputate nella mattinata del sabato è stato invece Marc Marquez a guidare la classifica tempi, per la prima volta dopo il lungo stop per l'ultima operazione effettuata al braccio destro.