MotoGp: pole pazzesca di Marquez in Giappone, Bagnaia dodicesimo

MOTEGI - Marc Marquez conquista la pole position nel Gran Premio del Giappone, sedicesimo appuntamento stagionale della MotoGp. Il numero 93, nonostante un dolore al braccio mai nascosto in questi giorni, si prende la prima casella in griglia e partirà davanti a tutti al secondo weekend di gara dopo il lungo stop dovuto alla quarta operazione al braccio. Per lui, inoltre, è la prima pole dopo quasi tre anni, quando firmò il miglior tempo in qualifica proprio al Gp del Giappone 2019. In prima fila con lui ci saranno Johann Zarco e Brad Binder. L'Aprilia di Maverick Vinales apre la seconda fila davanti a Jorge Martin e al compagno di squadra Aleix Espargaro, mentre Jack Miller è settimo e precede Miguel Oliveira e Fabio Quartararo. Partirà solamente dalla dodicesima casella, invece, la Ducati di Pecco Bagnaia.