MotoGp, Marquez: "È la prima volta che guido come voglio"

MOTEGI - "Sono molto contento, è solo una pole sul bagnato ma ora è importante tutto. E’ importante mantenere questo stimolo, oggi è andata così, ho guidato bene. E’ la prima volta che guido come voglio io, vediamo domani cosa accade. E’ solo una pole ma è fondamentale per me". Marc Marquez ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo la pole position conquistata nel Gran Premio del Giappone, sedicesimo appuntamento stagionale della MotoGp. Il pilota della Honda è tornato davanti a tutti in griglia di partenza dopo tre anni dall'ultima pole, e soprattutto a una sola settimana dal suo rientro in gara dopo l'ultima operazione.